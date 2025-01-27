Vincent Aboubakar, 9 gollü Kasımpaşa maçı sonrası isyan etti: Artık canıma tak etti, aklım almıyor!

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Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmada 2 gol - 1 asistle oynayan Hatayspor'un santrforu Vincent Aboubakar, mücadele sonrası flaş röportajda hakem yönetimine isyan etti.

Hatayspor'un kaderiyle oynandığını söyleyen Kamerunlu golcü, "10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!" dedi.

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Hakemlerle ilgili sert ifadeler kullanan Aboubakar, "Savaşmaya devam edeceğiz, asla bırakmayacağız. Kümede kalmayı planlıyoruz ama konu yine hakemler! Artık maçlarımızın sabote edildiğini bile düşünüyorum! Böyle olmamalı! Türk hakemlerin bu kararlarla ligi yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı!" şeklinde konuştu.