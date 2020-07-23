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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Villarreal'de Unai Emery dönemi başladı

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Villarreal'de Unai Emery dönemi başladı
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile anlaştığını açıkladı.

Villarreal'den yapılan açıklamada, Unai Emery ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Arsenal'i çalıştıran 48 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga'da en son 2013-2016 yıllarında Sevilla'da görev yapmıştı.

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La Liga'da sezonu 5. sırada bitiren Villarreal, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Valladolid'deki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönerken, İspanyol basını Türk futbolcunun başka kulübe transfer olacağını iddia ediyor.

Villarrealde Unai Emery dönemi başladı

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