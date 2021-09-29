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Villarreal'de çok kritik eksik! Manchester'a getirilmedi, United'ın galibiyetine verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Manchester United Villarreal
Villarrealde çok kritik eksik Manchestera getirilmedi, Unitedın galibiyetine verilen iddaa oranı...

Önemli golcüsü sakatlığı nedeniyle İspanya'da bırakan Villarreal, Old Trafford'da Manchester United'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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MANCHESTER UNITED

Transferin son günü Cristiano Ronaldo'yu yeniden Manchester'a döndürerek tüm dikkatleri üzerine çeken United, öncesinde de Jadon Sancho ve Raphael Varane transferleri yapmıştı.

Ronaldo'nun gelişiyle Premier Lig'de gaza basan takımın hızını Aston Villa iyice yavaşlattı. Old Trafford'da gelen beklenmedik yenilgi, moral/motivasyon seviyesini biraz düşürdü.

Sağ bek Aaron Wan-Bissaka cezalı. Marcus Rashford ve Harry Maguire sakat, Luke Shaw'un durumu maç saati netleşecek.

TD Ole Gunnar Solskjaer; "Eksiklerimiz olması elbette can sıkıcı ama geniş bir kadromuz var ve sağlam olan oyuncularımız da oldukça kaliteli..." dedi.

Wan-Bissaka yerine sağ bekte Diogo Dalot izleyeceğiz. Sol bekte Shaw yerine Ales Telles forma giyecek. Maguire'ın yokluğunda Varane'ın savunma partneri ise Victor Lindelöf olacak.

Geri dönüşünün ilk 4 maçına 4 gol sığdıran Cristiano Ronaldo, son karşılaşmayı boş geçmişti. Gözler bir kez daha onun üzerinde olacak.

VILLARREAL

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Geçen sezon penaltılar sonrası Manchester United'ı devirip UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Villarreal'de, finaldeki kadrodan sadece Carlos Bacca ayrıldı.

O maça kıyasla sol bekte Alfonso Pedraza yerine Alberto Moreno'yu ilk 11'de görebiliriz.

En büyük eksiklik şüphesiz Gerard Moreno olacak! La Liga'da son 4 maçı pas geçen İspanyol santrfor, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak...

23.5 milyon euro bonservis ödenen Arnaut Danjuma sol kanatta, Yeremi Pino sağ kanatta, Moreno'nun oynamadığı maçları sadece 1 asistle geçen Paco Alcacer ise merkezde yer alacak.

TD Unai Emery; "Maçın favorisi United. Ama geçen sezonki finalde de onlardı..." diyerek sürprize açık kapı bıraktı.

Villarrealde çok kritik eksik Manchestera getirilmedi, Unitedın galibiyetine verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United bu sezon evinde oynadığı 4 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü.

- Villarreal bu sezon oynadığı 8 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi ancak 90 dakika sonunda bu 8 maçın 7'sinde tabelada "beraberlik" yazıyordu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu!

%63'lük kesim saha ve seyirci avantajıyla Kırmızı Şeytanlar'dan galibiyet bekliyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Cristiano Ronaldo: "Manchester United'a tatil yapmak için geri dönmedim..."

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#Misli.Com#İddaa#Manchester United Villarreal