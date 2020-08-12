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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 12.08.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Villarreal, Valencia'dan Coquelin'i transfer etti

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Villarreal, Valencia'dan Coquelin'i transfer etti
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia'da forma giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol basını, transferin 8 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı.

Valencia'nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal'dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.

Villarreal, Valenciadan Coquelini transfer etti

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