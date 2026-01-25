×
Spor Haberleri

Villarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappe'nin Diaz'a mesajı yakalandı! Arda Güler 11'de başladı

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#La Liga
Villarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappenin Diaza mesajı yakalandı Arda Güler 11de başladı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 10:33

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Maça, Mbappe'nin panenka penaltısı damga vurdu. Maç sonrası Mbappe'nin, Brahim Diaz'a mesajı ortaya çıktı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nin 21. haftasında Villarreal deplasmanına konuk oldu. Real, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'in golleri 47. dakikada ve 90+4. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Mbappe, penaltı golünü panenka attı ve geceye damga vurdu.

Villarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappenin Diaza mesajı yakalandı Arda Güler 11de başladı

ARDA 11'DE BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Milli yıldızımız, 80 dakika sahada kaldı ve sonrasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 51 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. (Barcelona: 20 maç, 49 puan) La Liga'da zirve mücadelesi veren Villarreal ise Real Madrid karşısındaki yenilginin ardından 41 puanda kaldı.

Villarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappenin Diaza mesajı yakalandı Arda Güler 11de başladı

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Villarreal, Osasuna deplasmanına gidecek.

MAÇ SONRASI ORTAYA ÇIKTI: SENİN İÇİN!

Mbappe başta olmak üzere Real Madridli futbolcular, panenka penaltısı sonrası golü Brahim Diaz ile kutladı.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz, panenka penaltı kullanmış ve başarısız olmuştu. Diaz'ın kaçırdığı bu gol, tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Villarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappenin Diaza mesajı yakalandı Arda Güler 11de başladı

Marca'nın haberine göre; Real Madrid'in gol sevincinde Mbappe'nin, Diaz'a İspanyolca 'Por ti, porti!' (Senin için, senin için) dediği görüldü.

Villarreal-Real Madrid maçındaki panenka gerçeği ortaya çıktı: Mbappenin Diaza mesajı yakalandı Arda Güler 11de başladı

 

