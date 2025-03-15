Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi? İşte La Liga 28. hafta Villarreal Real Madrid muhtemel 11'ler

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Villarreal-Real Madrid maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'e 4-2 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Carlo Ancelotti'nin milli oyuncumuz Arda Güler'e ilk 11'de oynama şansı verip vermeyeceği merak konusu. Peki, Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgileri...

VİLLARREAL-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal Real Madrid maçı 15 Mart Cumartesi TSİ 20:30'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, Sport, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

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ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Arda Güler takımda neredeyse hiç forma şansı bulamıyor. Şu ana kadar 1.082 dakika sahada kalan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde kendine yer bulamadı. Bu maçta da Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ancak Carlo Ancelotti ikinci yarıda Milli futbolcumuza forma şansı verebilir beklentisi söz konusu.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Conde, Costa, Kambwala, Foyth, Cardona Bermudez, Gueye, Parejo, Baena, Pino, Pepe, Perez

Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Raul, Valverde, Mendy, Bellingham, Tchouameni, Modric, Rodrygo, Vinicius, Mbappe