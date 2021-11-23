Villarreal Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kazanan Villarreal, turnuva tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor. Manchester United, turnuvayı kazandığı 1998/99'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört maçları itibarıyla en fazla gol yediği sezonu geçiriyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz takımlarını mağlup edemeyen takımlar arasında Ada temsilcileriyle en fazla karşılaşan ekip Villarreal. Deplasmanda oynadığı son 24 Şampiyonlar Ligi maçının yedisini kazanabilen Manchester United, son dört dış saha karşılaşmasında galibiyet alamadı.

Villarreal'i çalıştıran Unai Emery'nin Şampiyonlar Ligi'nde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Manchester United. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası veren oyuncu olan Bruno Fernandes, aynı zamanda en fazla asist yapan üç isimden biri konumunda. Portekizli orta saha, David Beckham'dan bu yana bir İngiliz kulübü adına üst üste beş karşılaşmada asist yapan ilk oyuncu olabilir.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2+ gol atan tek Villarreal oyuncusu olan Arnaut Danjuma, Sarı Denizaltılar adına en fazla toplam ve isabetli şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim. Bu sezon görev yaptığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Cristiano Ronaldo, bir İngiliz kulübünün formasıyla turnuvanın ilk beş karşılaşmasında da fileleri havalandıran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

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VİLLARREAL MANCHESTER UNİTED ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 20:45'te başalayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.