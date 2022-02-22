Villarreal Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna lideri dünyaya yardım çağrısında bulunduUkrayna lideri dünyaya yardım çağrısında bulundu#Rusya
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sevgilisi intihar dedi Elifin parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktıSevgilisi 'intihar' dedi! Elif'in parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktı#Ankara
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERSpor Arena Haberleri

Villarreal Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Villarreal#Juventus
Villarreal Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda

Villarreal Juventus maçı ile iki ekip Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında Juventus ile ilk kez karşılaşacak olan Villarreal, daha önce Şampiyonlar Ligi’nin eleme turlarında eşleştiği tek İtalyan takımı olan Inter'i elemeyi başardı. 2002/03'ten bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında eşleştiği sekiz İspanyol takımının altısını elemeyi başaran Juventus, en son 2018/19 son 16 turunda Atletico Madrid'i turnuvanın dışında bıraktı. Şimdi gözler maç saatinde... Peki Villarreal Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar üç farklı İtalyan temsilcisini birer kez ağırlayan Villareal, daha önceki maçlarda Inter Milan’ı mağlup etmiş, Napoli’ye kaybetmiş ve Atalanta ile berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol takımlarına konuk olduğu son beş maçın üçünü kazanan Juventus, daha önceki 25 İspanya ziyaretinde ulaştığı galibiyet sayısını yakaladı. Şampiyonlar Ligi’nin eleme turlarında çıktığı son altı maçın sadece birini kazanan Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, son 16 turundaki son üç eşleşmesinde de turnuvaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile çıktığı beş son 16 turu eşleşmesinin dördünde tur atlayan Massimiliano Allegri, turnuvanın bu aşamasında sadece 2015/16’da Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Bayern Münih’e elendi. 2020/21’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Federico Bernardeschi ve Juan Cuadrado dışında 5+ asist yapan sadece iki takım arkadaşı bulunuyor: Joshua Kimmich-Robert Lewandowski & Kylian Mbappe-Angel Di Maria. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde beş gole doğrudan katkı sağlayan Arnaut Danjuma, Villarreal tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri.

Haberin Devamı


Villarreal ile karşılaştığı son dört resmi maçın ikisinde gol atan Juventus forveti Alvaro Morata, Real Madrid formasıyla Şubat 2017’de bu statta çıktığı karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetmişti. Villarreal’in kanat oyuncusu Yeremi Pino, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan dördüncü 20 yaş altı İspanyol oyuncu olmak istiyor.

VİLLARREAL JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal Juventus maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Villarreal#Juventus

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan