Villarreal Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar üç farklı İtalyan temsilcisini birer kez ağırlayan Villareal, daha önceki maçlarda Inter Milan’ı mağlup etmiş, Napoli’ye kaybetmiş ve Atalanta ile berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol takımlarına konuk olduğu son beş maçın üçünü kazanan Juventus, daha önceki 25 İspanya ziyaretinde ulaştığı galibiyet sayısını yakaladı. Şampiyonlar Ligi’nin eleme turlarında çıktığı son altı maçın sadece birini kazanan Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, son 16 turundaki son üç eşleşmesinde de turnuvaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile çıktığı beş son 16 turu eşleşmesinin dördünde tur atlayan Massimiliano Allegri, turnuvanın bu aşamasında sadece 2015/16’da Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Bayern Münih’e elendi. 2020/21’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Federico Bernardeschi ve Juan Cuadrado dışında 5+ asist yapan sadece iki takım arkadaşı bulunuyor: Joshua Kimmich-Robert Lewandowski & Kylian Mbappe-Angel Di Maria. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde beş gole doğrudan katkı sağlayan Arnaut Danjuma, Villarreal tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri.

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Villarreal ile karşılaştığı son dört resmi maçın ikisinde gol atan Juventus forveti Alvaro Morata, Real Madrid formasıyla Şubat 2017’de bu statta çıktığı karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetmişti. Villarreal’in kanat oyuncusu Yeremi Pino, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan dördüncü 20 yaş altı İspanyol oyuncu olmak istiyor.

VİLLARREAL JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal Juventus maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.