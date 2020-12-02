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GeriFutbol Villarreal, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 21:06 | Son Güncelleme:

Villarreal, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Villarreal, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Villarreal, Yeni 4 Eylül Stadı'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Villarrealli futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

İspanya ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı

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