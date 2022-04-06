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Villarreal Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Villarreal#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi

Villarreal Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ile iki takım karşı karşıya geliyor. Bayern ile daha önce sadece 2011/12 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Villarreal, o sezonki iki maçtan da mağlup ayrıldı. İspanyol takımlarına konuk olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern, daha önceki beş ziyaretinden de mağlup dönmüştü. Nisan 2009'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçına çıkmaya hazırlanan Villarreal, bu aşama ve sonrasındaki altı karşılaşmanın birini kazanabildi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Villarreal Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bayern, Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayaklarında çıktığı son beş deplasman maçında mağlubiyet almadı. Şampiyonlar Ligi'nde 50'nci kez görev yapmaya hazırlanan Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, turnuvanın eleme turlarında ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 30 maçta ortalama 3.4 gol atan Bayern, Şubat 2019'da 0-0 biten Liverpool karşılaşmasından bu yana hiçbir maçı boş geçmedi ve bu süreçte 101 gol sevinci yaşadı. Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Villarreal oyuncusu olan Arnaut Danjuma, aynı zamanda turnuva tarihinde Sarı Denizaltılar adına en fazla gol sevinci yaşayan isim konumunda.

Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçında 12 gol attı. Turnuva tarihinde Polonyalı oyuncu haricinde bir sezonda daha yüksek sayıya ulaşan sadece iki isim bulunuyor: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole doğrudan katkı sağlayan İspanyol oyuncu olan Gerard Moreno, bu süreçte sahada kaldığı her 55 dakikada bir golde pay sahibi oluyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı sekiz maçta 12 golde pay sahibi olan Leroy Sane, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2003/04'ten bu yana Roberto Firmino'nun ardından bir sezonda hem 5+ gol atan hem de 5+ asist yapan ikinci oyuncu oldu.

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Villarreal Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Villarreal#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi

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