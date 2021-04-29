Villarreal Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarı finalde nefes kesen mücadele

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı bu akşam başlayacak. Villarreal ile Arsenal final bileti için sahada ter dökecek. İşte, Villarreal Arsenal maçına ilişkin ayrıntılar...

Villarreal ile Arsenal TSİ 22.00'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Müsabaka, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.