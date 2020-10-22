Villarreal 5-3 Sivasspor(Maçın özeti)

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Villarreal ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Kubo ile öne geçen Villarreal, 20. dakikada Bacca ile farkı 2'ye çıkardı.

Sivasspor 33. dakikada Kayode ve 43. dakikada Yatabare ile bulduğu gollerle devreye 2-2'lik skorla girilmesini sağladı.

Villarreal, 57. dakikada Foyth ile tekrar öne geçerken 64. dakikada Gradel'den yanıt geldi.

İspanyol ekibi, 74 ve 78. dakikalarda Alcacer'in kaydettiği gollerle Sivasspor'u 5-3 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Temsilcimiz ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Villarreal ilse Karabağ ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15' Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı.

20' Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti

33' Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi

37' Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.

43' Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı

48' Kubo'nun ortasında Coquelin kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yükselen top kaleci Samassa'da kaldı.

57' Villarreal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Take Kubo ortaladı, kale alanının önündeki Foyth'un kafa vuruşunda top ağlara gitti

64' Barajın üzerinden nefis bir kesme vuruş yapan Gradel'in şutunda kaleci Rulli topa dokunsa da çelmeyi başaramadı, top köşeden ağlara gitti

74' Sivasspor yarı alanının ortalarında Moi Gomez'in şık hareketler sonrası gönderdiği pasta Chukwueze araya şık bıraktı. Sol çaprazda topu alan Alcacer, kaleci Samassa'dan sıyrılıp topu boş ağlara yolladı

Stat: La Ceramica



Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa (Dk. 70 Pedraza), Trigueros (Dk. 58 Moi Gomez), Alejandro Rodriguez (Dk. 46 Iborra), Coquelin (Dk. 79 Pino), Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca (Dk. 70 Paco Alcacer)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 79 De Souza), Gradel (Dk. 82 Yasin Öztekin), Fajr, Kayode (Dk. 82 Kone), Yatabare

Goller: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Bacca, Dk. 57 Juan Foyth, Dk. 74 ve 78 Paco Alcacer (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın, Dk. 69 Cofie, Dk. 75 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Coquelin, Dk. 63 Juan Foyth, Dk. 87 Pedraza (Villarreal)

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode