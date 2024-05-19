Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi başlayacak?

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Villareal Real Madrid maçı, şampiyon ekibin ligdeki son iki maçından birisi olacak. Villareal ile daha önce 48 kez karşı karşıya gelen Real Madrid, bu mücadelelerden 6 mağlubiyet, 16 beraberlik ve 26 galibiyetle ayrıldı. Peki, Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

VİLLAREAL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 37'nci Hafta mücadelesinde Villareal, Real Madrid ile karşılaşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.