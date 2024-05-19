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Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi başlayacak?

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#Villareal#Real Madrid#La Liga
Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Arda Güler ilk 11de mi başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 11:34

Villareal Real Madrid maçı, La Liga'nın şampiyon ekibi için prestij mücadelesi olacak. Haziran ayının ilk gününde Dortmund karşısında Şampiyonlar Ligi için ter dökecek olan Real Madrid, bu mücadeleye kadar oyuncularında rotasyon tercihini sürdürüyor. Sene başında geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından formuna geri dönen A Milli Futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken, Ancelotti'nin kadro tercihinin önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Villareal Real Madrid maçı, şampiyon ekibin ligdeki son iki maçından birisi olacak. Villareal ile daha önce 48 kez karşı karşıya gelen Real Madrid, bu mücadelelerden 6 mağlubiyet, 16 beraberlik ve 26 galibiyetle ayrıldı. Peki, Villareal Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

VİLLAREAL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 37'nci Hafta mücadelesinde Villareal, Real Madrid ile karşılaşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Villareal#Real Madrid#La Liga

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