Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaşındaki milli sporcu, 400 metre karışık yarışını 4 dakika 32.64 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.
Bu derecesiyle Türkiye rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalyayı boynuna taktı.
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