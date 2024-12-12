Viktoria Plzen-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Viktoria Plzen-Manchester United, Avrupa Ligi 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin Manchester United'ı ağırlayacağı karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak konusu oldu. Avrupa Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. İşte Viktoria Plzen-Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...

VIKTORIA PLZEN-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen-Manchester United bu akşam kozlarını paylaşacak. Doosan Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.