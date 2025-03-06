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Viktoria Plzen – Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı!

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Viktoria Plzen – Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 13:26

UEFA Avrupa Ligi son 16 karşılaşmaları kapsamında bu akşam Viktoria Plzen – Lazio maçı oynanacak. Marco Baroni yönetimindeki Lazio, deplasmanda Miroslav Koubek'in ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Bu karşılaşma Türkiye’nin UEFA ülkeler sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Viktoria Plzen – Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen bu akşam evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisinin puan kaybetmesi ise Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Viktoria Plzen – Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

VİKTORİA PLZEN – LAZİO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 karşılaşması kapsamında Çekya temsilcizi Viktoria Plzen bu akşam İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geliyor. Viktoria Plzen – Lazio maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEMLİ MAÇ

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye 43.500 puanla 10. sırada yer alırken Çekya ise 43.900 puan ile 9. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin bu akşam Rangers ile oynayacağı maçtan galip ayrılması durumunda ülke puanına 0.400 puan katkısı olacak. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio karşısında mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda ülke puanına katkı veremeyecek. Maçlar bu senaryoda biterse aradaki 0.400'lük puan farkı eriyecek ve Çekya ile Türkiye’nin puanları eşitlenecek.

 

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#Viktoria Plzen – Lazio#Viktoria Plzen Lazio Maçı Hangi Kanalda#UEFA Avrupa Ligi

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