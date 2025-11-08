Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakeminin ilk vukuatı değilmiş!

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen arasında önceki gün oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın kaderini belirleyen isim Hollandalı hakem Allard Lindhout oldu. Lindhout, maçın 90+4. dakikasında Jhon Duran’ın Plzen ceza alanında Sampson Dweh tarafından şortundan çekilerek yere düşürülmesine seyirci kaldı.

Duran’ın yerde kalmasının ardından oyunu devam ettiren Lindhout, daha sonra VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyona monitörden izledi. Viktoria Plzenli oyuncular dahil herkes penaltı kararı beklerken Lindhout, şoke edici bir şekilde Fenerbahçe aleyhine faul kararı verdi.

VITESSE'NİN PENALTISINI ATLAMIŞTI

Allard Lindhout’un bu kararı taraflı tarafsız tüm hakem yorumcuları tarafından hatalı bulunurken, kariyerinde inceleme yapınca, geçmişte de buna benzer çok ciddi hatalar yaptığı ortaya çıktı. Lindhout, 20 Şubat 2022’de Hollanda Ligi’nde oynanan ve 1-1 biten Utrecht-Vitesse maçında da VAR’dan gelen çağrıya rağmen hata yaparak penaltı vermemişti. Utrecht’ten Willem Janssen’in kendi ceza alanında Vitesse’den Lois Openda’ya yaptığı hareketi monitörden izleyen Lindhout, herkesin ‘faul’ dediği pozisyon için ‘herhangi bir ihlal yok’ kararı verdi ve penaltı olmadığında ısrar etti.

ESAS FAUL YAPANI GÖREMEMİŞ

Hatalı kararı nedeniyle Hollanda medyasında ağır eleştirilere hedef olan Allard Lindhout, karşılaşmanın ardından ESPN’e verdiği röportajda Vitesse’nin penaltısını atladığını kabul etti. Lindhout, hatasını “Düşünmemiz gereken birkaç şey var.

Sahada kendi gözlemleriniz var. Benim bakış açıma göre, Openda da Janssen’in elini tutuyor. Ama bu taraftan gelen görüntülere şimdi tekrar baktığımda, Janssen’in hareketi açık, yani penaltı” sözleriyle ifade ederken, muhabirin “Hatanızın aptalca olduğunu kabul ediyor musunuz?” sorusuna ise, “Evet, penaltı” cevabını verdi.

