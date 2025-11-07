Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının ardından Nihat Kahveci'den hakem yorumu! 'Ajax taraftarı olabilir, şaşırmam'

Haberin Devamı

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaştı.

Çekya'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 7 oldu.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'ŞORTUN İNMESİ Mİ LAZIM!'

"Yazık ya! Gerçekten rezalet. Şortun inmesi mi lazım! Böyle bir şey yok ya. Jhon Duran dönmüş gidiyor. Şort bileğe inmedi diye penaltı verilmedi. Gidin UEFA'ya. Kötü de oynasak penaltımızı verin ya. Duran'ın çekmesinden bahsediliyor ama o rakibi bozmuyor. Duran'ın şortunun çekilmesi penaltı."

'HAKEM AJAX TARAFTARI OLABİLİR'

"Bu hakem kötü niyetli. VAR çağırdığında 100 kişinin 99'u penaltıyı verirdi. Bu hakem hariç. İzleyip vermeyince deliriyorum. Maçın hakemi Allard Lindhout, Hollandalı. Galatasaray, Ajax'ı yendi diye mi vermedi penaltıyı. Hangi takımı tutuyor acaba. Ajax taraftarı olabilir. Valla şaşırmam."

'BUNDAN SONRA BAKALIM MAÇ ALABİLECEK Mİ BU HAKEM'

"Tedesco, bu penaltı pozisyonuyla ilgili bile konuşmadı. Bundan sonra bakalım maç alabilecek mi bu hakem. VAR çağırdı da iptal mi oynadın. Şunu nasıl vermezsin. Sonuçta hakemler de bir takım tutuyor. Hollandalı olmasından şüphelendim."

'EDERSON'UN TEKNİĞİ BİRÇOK FUTBOLCUDAN DAHA İYİ'

"Fenerbahçe'nin dua etmesi gereken 2 oyuncu var. Milan Skriniar ve Ederson'a dua etsin. İyi ki iyi oynadılar. Skriniar, net golü kurtardı. İyi ki transfer edilmiş. Bazı oyuncular var. Yarın yollasan kimse kızmaz. Fenerbahçe'nin performansını beğenmedim. Kaleci Ederson'un tekniği birçok futbolcudan daha iyi."

'EN-NESYRI DÖNEMİYOR, KOŞAMIYOR'

"Youssef En-Nesyri 50 tane gol de atsa yok abi. Duran fit olsun. Duran oynar. Ceza sahası içinde vurup atıyor ama onun dışında hiç heyecanlandırmıyor. Ayakta dur biraz. En-Nesyri dönemiyor, koşamıyor, dribling yapamıyor. Dönse fıtık olur. En-Nesyri oyundan çıkarken bir de tripliydi."

