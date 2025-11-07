Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında tepki çeken pankart!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekiplerinden Viktoria Plzen'e konuk oldu. Maç öncesinde Plzen taraftarından açılan bir pankart tepki çekti.
Plzen tribünleri karşılaşma öncesi bir asker resmiyle birlikte Çekçe ‘Türklerle savaş olmalı’ yazılı pankart ile takımlarına destek oldular.
Bu pankartla Çek edebiyatının ünlü yazarlarından Jaroslav Hašek’in ‘Aslan Asker Şvayk’ romanına gönderme yapıldı.
Söz konusu romanda Şvayk, bu ifadeyi Arşidük Franz Ferdinand’ın öldürülmesinden sonra, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun tepkisini yorumlarken söyler.