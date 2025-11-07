×
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında şok karar! 90+7'de VAR inceledi, penaltı verilmedi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 01:12

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken maçın hakemi Allard Lindhout, VAR incelemesine karşın penaltı kararı vermedi.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçta çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

Jhon Duran, 90+5. dakikada Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi oyunu devam ettirdi.

VAR İNCELEMEYE ÇAĞIRDI

Karşılaşma durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.

PENALTI VERİLMEDİ

Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karar uzun süre itiraz etti. Fred de karara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördü.

MAÇ SONU İSYAN

Maç sonu Fenerbahçeli oyuncular, penaltı pozisyonuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

EDERSON: SON POZİSYON PENALTIYDI

Son pozisyon penaltıydı. Hakemin kararını anlayamadım.

SKRINIAR: TEKRARINI İZLEMEDİM AMA...

Gördüğüm kadarıyla son pozisyon net bir penaltıydı. Tekrarını izlemedim ama hakem bana Jhon'un faul yaptığını söyledi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin resmi hesabından ise maç sonu "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

 

