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Viktor Gyökeres, resmen Arsenal'da!

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#Premier Lig#Arsenal#Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres, resmen Arsenalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 21:09

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Sporting'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, yeni sezonda Arsenal'da forma giyecek. İngiliz ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeliyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres'i renklerine bağladı.

Kuzey Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen 27 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Gyökeres'in transferi için Arsenal'in kasasından 63 milyon sterlin çıkacağı öne sürüldü.

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HENRY'NİN İZİNDEN

Londra temsilcisi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan İsveçli oyuncu, 14 numaralı formayı terletecek.

102 MAÇTA 97 GOL

Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

 

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#Premier Lig#Arsenal#Viktor Gyökeres

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