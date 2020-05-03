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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Vieri ve Totti'den Cengiz Ünder'e övgü

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Vieri ve Totti'den Cengiz Ünder'e övgü
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İtalya futbolunun efsanevi isimleri Christian Vieri ve Francesco Totti, Roma’da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i övdü.

İtalya Milli Takımı’nın iki eski yıldızı Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram’da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder’i değerlendirdi.

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" dedi.

"KURNAZ, VAZGEÇMEYEN BİR YAPISI VAR"
Totti de Vieri’nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" şeklinde karşılık verdi.

Vieri ve Tottiden Cengiz Ündere övgü

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