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GeriFutbol Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu

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Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu
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Barcelona'nın eski kalecilerinden Victor Valdes, İspanya 4. Futbol Ligi ekibi Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Unio Atletica dHortanın teknik direktörü oldu

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