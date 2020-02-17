Victor Ruiz: 'Sergen hoca ve Abdullah hoca çok farklı"

İsmail ER - İspanyol savunmacı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Büyük fırsat kaçırdık"

Başakşehir yenilgisiyle büyük bir fırsat kaçırdıklarını söyleyen İspanyol savunmacı, "Bu maçı kazansaydık üst sıralara biraz daha yaklaşabilirdik. Ama rakiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzonspor, Alanyaspor maçlarını kazanabilirsek, üst sıralardaki direkt rakiplerimizle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız" dedi.

"Sergen hoca ve Abdullah hoca birbirinden çok farklı"

Sergen Yalçın ile eski teknik direktörleri Abdullah Avcı arasında farkları değerlendiren Ruiz, "Her hoca farklı oluyor. Sergen hoca ile Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen hocayla 2 maçı kazandık, sonrasında Başakşehir gibi önemli bir fırsatta rakibi elimizden kaçırdık. Hala seçeneklerimiz, daha yukarıda olma şansımız var. Hoca ile yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Savunmadaki partneri Vida ile iyi bir ikili olduklarını ifade eden Victor Ruiz, "Saha içinde birbirimizi anlayabiliyoruz. Birçok maçı beraber oynadık ve iyi anlaşıyoruz" dedi.

Sergen Yalçın'ın oyun anlayışına da değinen Victor Ruiz şöyle konuştu:"Hoca top bizde olduğu anlarda, daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz oyunda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu da arkada geniş bir alan bırakıyor ama her hocanın kendisine göre bir oyun anlayışı ve sistemi var."

"Şampiyonluk imkansız değil"

Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Dediğiniz gibi 6 maç üst üste kazandığımızda da bir Alanya maçı vardı ve orada başlamıştık. Tek hedefimiz ve tek isteğimiz bu. Yine, üst üste kazanılan maç serilerine başlamak istiyoruz. Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil." ifadelerini konuştu.

Beşiktaş'a transferinin ardından yaşadığı sakatlıklarla ilgili soruya ise Victor Ruiz, "Bundan önceki sezonlarda bu kadar sakatlanmamıştım. Lig değişikliği olabilir, adaptasyon süreci olabilir. Ama en önemlisi şu anda sakat değilim ve oynuyorum" yanıtını verdi.

'Pişman değilim'

Beşiktaş'a transferiyle ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı aslında. İspanya’dan ayrılmama gerekiyordu ve yurt dışında yeni tecrübe edinmem gerekiyordu. Böyle bir karar aldım ve bu karardan dolayı pişman değilim. Adaptasyon sürecimi de tamamladım. Tek gereken, ligin kalanındaki maçları kazanıp önümüzdeki sene Avrupa’da boy göstermek olacak." şeklinde konuştu.

Maçlara nasıl hazırlandığı ile ilgili olarak ise siyah beyazlı futbolcu, "Büyük takımların değil, her takımın santrforuna karşı oynamadan önce görüntülerini istiyoruz, güçlü taraflarını izliyoruz. Bütün santrforlara karşı belli bir hazırlığımız oluyor." dedi.

"VAR sistemi tartışılır"

Vide Yardımcı Hakem sistemi VAR'ı da değerlendiren Ruiz, "VAR sistemi geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama hakemler her zaman hata yapıyorlar. VAR sisteminin de ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Beşiktaş açısından bakarsak, hakemler bizim lehimize mi yoksa aleyhimize mi karar verdi, bunun muhasebesini yapamayacağım. Hakemlerde hata aramak yerine, kendi sorumluluğumuzu artırırsak, takım olarak, oyuncu olarak daha fazla sorumluluk alırsak, sonuçtan daha fazla faydalı çıkarız." dedi.





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