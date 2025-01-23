Victor Osimhen'in maske takmasının sebebi Skriniar

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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin yeni stoperi Milan Skriniar, İtalya’dan sonra bu kez Türkiye’de rakip oluyor. 2021 yılında Napoli ile İnter arasında oynanan maç sırasında o dönem İtalyan ekibi İnter’de forma giyen savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, bu çarpışma sonucu ciddi bir yüz yaralanması geçirdi.

YÜZÜNDEN 3.5 SAATLiK BiR OPERASYON GEÇiRDi

Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından Osimhen’in yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirildi. O dönemden sonra Osimhen maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı. Osimhen yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

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“Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum...”

Nijeiryalı yıldız, Galatasaray’da da kendisi için özel olarak tasarlanan maske ile sahadaki yerini alıyor.