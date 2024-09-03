Victor Osimhen'in dramatik hikayesi: Annesini kaybetti, yoksulluk için büyüdü, çöpten ayakkabı aradı, su satarak geçimini sağladı

Haberin Devamı

Napoli'nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesindeki en büyük aktörlerden olan, 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçilen, aynı zamanda 2023 Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu olma unvanına sahip olan Victor Osimhen'in çocukluğu dram filmlerini aratmayacak cinsten.

ERKEN YAŞTAN HAYATIN YÜKÜNÜ OMUZLADI

Dünyanın en değerli golcülerinde biri olarak Avrupa futbolunda fırtınalara estiren Nijeryalı golcünün yaşamı büyük zorluklarla geçti.

1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde, altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Osimhen, küçük yaşta annesini kaybetti.

Çok fakir bir ailede gözlerini dünyaya açan Victor Osimhen, erken yaşta hayatın yükünü omuzlarında hissetti.

Lagos Eyaleti'nin Oregun/Ojota bölgesindeki Olusosun bölgesinde derme çatma evlerden birinde çocukluğunu geçiren Osimhen, geçimini sağlamak ve aile bütçesine destek olmak için su satıcılığı yaptı.

Haberin Devamı

Çıplak ayakla arabaların peşinden koşarak su satmaya çalışan küçük Osimhen, bir yandan da hayallerini süsleyen ve ailesini yoksulluk belasından kurtarmanın çözümü olarak gördüğü futbola gönül veriyordu.

ÇÖPLÜKTEN AYAKKABI ARADI

Arta kalan zamanlarında her küçük çocuk gibi futbol oynayan Osimhen, ayakkabı aramak için ise binlerce ton çöpün toplandığı, insanların kullanmak ya da satabilmek için bir şeyler aradığı Olusosun depolama alanına gidiyordu.

Bir röportajında çöp depolama alanına ayakkabı aramak için gittiğini söyleyen Nijeryalı yıldız, "Olusosun, bir çöp sahasına yakın küçük bir yerdir. Çoğu zaman insanlar çöp sahasına para karşılığında değerli eşyalar alıp yeniden satmak için giderler. Ben oraya futbol oynamak için kullanabileceğim eski botlar aramak için giderdim... Bu şekilde büyüdüm." sözleriyle yaşadığı zorlukları anlatıyor.

BİNLERCE ÇOCUK ARASINDAN SEÇİLDİ

Her şeye rağmen kurtuluş olarak gördüğü futbol aşkından geri kalmayan, idolü olarak gördüğü Didier Drogba gibi olmak isteyen, yardımsever futbolcu Sadio Mane'den ilham alan Osimhen, Ultimate Strikers Academy'ye katıldı ve burada ülkenin o zamanki U-17 antrenörü Emmanuel Amuneke ve gözlemcilerin dikkatini çekti.

Haberin Devamı

U-17 yetkililerinin oyuncuları incelediği Abuja'daki FIFA Goal Project sahasına vardığında Osimhen, seçmelere katılan oyuncuların çokluğunu, "İki milyon oyuncu gibiydi!" sözleriyle aktarıyor.

Kendisine verilen kısa süreli şansı çok iyi değerlendiren Victor Osimhen, U17 Dünya Kupası'nda 10 golle krallığa ulaşarak altın ayakkabı ve gümüş top ödüllerinin sahibi oldu ve masalsı yolculuğu başladı.

20 YAŞINDA AVRUPA MACERASI BAŞLADI

2015 yılında CAF tarafından "Yılın Genç Oyuncusu" seçilen Osimhen, 2017 senesinde Bundesliga ekibi Wolfsburg'un yolunu tutarken Almanya'da işler istediği gibi gitmedi.

Haberin Devamı

1 yıl sonra Belçika ekibi Charleroi'ya kiralanan Victor Osimhen, 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaparak kendini gösterdi. Charleroi, 2019 yılında 3.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Osimhen'i, 1 ay sonra 22.4 milyon Euro'ya Fransız ekibi Lille'e gönderdi.

Fransa'da attığı goller ve oyunuyla en iyi Afrikalı oyuncuya verilen 2020 Prix Marc-Vivien Foé ödülünü kazanan Osimhen, Lille'de sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

NAPOLi'DE DÜNYA YILDIZI OLDU

Fransa'daki 1 sezonluk Lille deneyiminde, ortaya koyduğu performansla Avrupa pazarında adından söz ettiren Victor Osimhen, Eylül 2020'de tarihine geçeceği Napoli'ye 77.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Haberin Devamı

İtalya'daki ilk sezonunda omuz sakatlığı, cezalar ve koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm müsabakalarda 10 gol atabildi.

NEDEN MASKE TAKIYOR?

Kasım 2021'de Victor Osimhen, Napoli'nin San Siro'da Inter'e 3-2 yenildiği maçta korkunç bir kafa travması geçirdi ve elmacık kemiği ile orbital kemiğinde kırıklar oluştu.

Ciddi bir ameliyat geçiren ve Afrika Uluslar Kupası'nı kaçıran Nijeryalı golcü, o andan itibaren kendisiyle özdeşleşen ve her müsabakada takmayı alışkanlık haline getirdiği maskesini takmaya başladı.

"ÖLÜME ÇOK YAKLAŞTIM, ÇENEMİN ALTINDA 18 VİDA VAR"

Milan Skriniar ile yaşadığı çarpışma sonrası ölüme çok yaklaştığını aktaran yıldız golcü, "Çıkarmaları ve yeniden yerleştirmeleri gereken birçok kırık kemik vardı. Çenemin altında 18 vida var. çok şey yaşadım. Uykusuz geceler çoktu. Uyuyamadım, ağrıdan yemek yiyemedim. Ama günün sonunda ben bir aslanım ve nasıl bir zihniyete sahip olduğumu biliyorum. Aklımda, ameliyattan sonra dönüşümü çoktan planlamıştım."

Haberin Devamı

SCUDETTO GOLÜNÜ ATTI

2021-2022 sezonunda Serie A'da 14 ve tüm kulvarlarda toplamda 18 gol atan Osimhen'in en parlak sezonu ise şampiyonluğa ulaşacakları 2022-2023 sezonu oldu.

Serie A'da çıktığı 32 maçta 26 gol atarak krallık tacını takan Osimhen, Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verdiği 1-1'lik Udinese maçında şampiyonluk golünü kaydetti.

Bu golü anlatan Osimhen, "Scudetto (Şampiyonluk unvanı) golünü ben attım. Doğru ama bunu başkası da yapabilirdi. Kendimi bir lider gibi hissediyorum ve asla pes etmiyorum. Buna çok sevindim. Kendim adına, takım adına ve taraftarlar adına mutluyum." sözleriyle hislerini dile getirdi.

Victor Osimhen, sırasıyla 2006 ve 2009'da Inter Milan'la kazanan Obafemi Martins ve Victor Nsofor'dan sonra Scudetto'yu kazanan üçüncü Nijeryalı olarak tarih kitaplarına girdi.

SERIE A'DA EN GOLCÜ AFRİKALI OLDU

Samuel Eto'o'nun rekorunu kırarak bir İtalya şampiyonası sezonunda en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanını eline geçiren 1.87'lik dev golcü, toplamda 76 gole ulaştı ve 46 gollü George Weah'i geride bırakarak Serie A'da en çok gol atan Afrikalı oldu.

Victor Osimhen, 2023 CAF Ödüllerinde "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi ve 1999'da Nwankwo Kanu'dan bu yana bu onura layık görülen ilk Nijeryalı oldu.

NAPOLI'DE KRİZE DÖNÜŞTÜ

Yaz transferi dönemi boyunca Paris Saint-Germain'le görüşmeler yapan ve Fransız ekibine gitmek isten Victor Osimhen, kulüplerin anlaşamaması üzerine PSG hayalini gerçekleştiremedi.

Kulüplerin anlaşmasına rağmen Chelsea'nin teklifini geri çeviren, yıllık 40 milyon Euro kazanacağı Al-Ahli'ye 80 milyon Euro'ya ek olarak 5 milyon Euro daha talep edilmesi nedeniyle gidemeyen Oshimen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve Sportif Direktör Giovanni Manna ile yaşadığı gergin konuşma sonrası kadro dışı kaldı.

Yaşanan olayların ardından Victor Osimhen, Antonio Conte'nin takımında kadro dışı kaldı ve 9 numaralı forması yeni transfer Lukaku'ya verildi.

Kulüp kariyerinde çıktığı 223 maçta 114 gol atan ve Nijerya Milli Takımı'nda ise 35 golü bulunan Victor Osimhen, 100 milyon Euro'luk güncel piyasa değeriyle dünyadaki en pahalı 4. golcü konumunda.