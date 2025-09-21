Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray en iyi şekilde sahaya sürecek

Haberin Devamı

Frankfurt yenilgisiyle birlikte morallerin dibe vurduğu Galatasaray’da, bu olumsuz etkilerin Süper Lig’e yansımaması için tüm tedbirler alınıyor. Konyaspor’la yarın Rams Park’ta oynanacak maçta takım temposunun yeniden yukarı çekilmesi adına kadroda bazı değişiklikler yapılması planlanıyor.

En merakla beklenen konulardan biri ise Victor Osimhen’in durumu. Nijeryalı yıldız ilk 11’e döndüğü anda, takımdaki birçok taş otomatik olarak yerinden oynayacak, bazı oyunculara da zorunlu olarak kulübe yolu görünecek. Ancak Osimhen’in Konyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı henüz belirsiz. Sağlık ekibi ve teknik heyet bugün Osimhen’in sağlık durumunu tekrar masaya yatıracak.

Alanya’yı zorlayabilir

Mevcut tablo itibarıyla Osimhen’in Konyaspor karşısında forma giymesi zor görünüyor. En azından maça ilk 11’de başlama ihtimali şu an için hayli düşük. İkinci yarıda süre alabilecek durumdaki bir Osimhen’in bu maçta riske edilmesi de düşük olasılıklar arasında yer alıyor.

Dolayısıyla yıldız futbolcu, “Ben yüzde yüz hazırım ve bu maçta oynamak istiyorum” demezse, yine tedbir amaçlı dinlendirilme ihtimali yüksek. Bu durumda şartlar 26 Eylül’deki Alanyaspor deplasmanı için de zorlanabilir. Ancak asıl hedef başka.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçta yokluğu çok ciddi şekilde hissedilen Osimhen’in, 30 Eylül’deki Liverpool maçına kadar riske edilmemesi ve fiziksel açıdan en iyi haliyle sahaya çıkması da seçenekler arasında yer alıyor.

Barış ve Icardi’yle...

Galatasaray bu durumda Konyaspor ve Alanyaspor sınavlarını da Barış veya Icardi’yle kayıpsız atlatmaya çalışacak. Bu periyotta Osimhen’in sağlık ekibi ve teknik heyete yapacağı geri bildirim kritik önem taşıyor.

