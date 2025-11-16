×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Victor Osimhen'in çocukluk hikayesi: Zorlukları aşarak gelen başarı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#UEFA
Victor Osimhenin çocukluk hikayesi: Zorlukları aşarak gelen başarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 22:10

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajda yürekli burkan çocukluk hikayesini ve sarı-kırmızılı camiayı anlattı.

Haberin Devamı

Türkiye'ye geldiği günden bu yana sürdürdüğü başarılı performansla adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya özel bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, hayat hikayesi hakkında dikkat çeken samimi itiraflarda bulundu.

İşte Osimhen'in açıklamaları;

"İNANILMAZ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"

"Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM"

Haberin Devamı

"Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin, bu arma için olduğunu bilmen gerekiyor! En sonunda 'Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası' dedim."

Victor Osimhenin çocukluk hikayesi: Zorlukları aşarak gelen başarı

"ÇÖPTE AYAKKABI ARARDIK"

"Büyüdüğüm yerde çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık... Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka ayakkabı bulursan birleştirirdin, ertesi gün oynamak için kullanırdık."

Gözden KaçmasınVictor Osimhen, Afrikada yılın oyuncusu ödülü için finaldeVictor Osimhen, Afrika'da yılın oyuncusu ödülü için finalde!Haberi görüntüle

İLK ANTRENÖRÜ: 'İLK KEZ SOKAKTA GÖRDÜM"

Victor Osimhen'in ilk antrenörü Paul Erikewe: "Onu ilk kez 9-10 yaşlarında sokakta onarken gördüm. Onu gördüğümde, her şeyi gören kartal gözlerimi kullandım. Gelecekte harika bir oyuncu olacaktı. Onu akademime davet ettim ve tarih yazdı."

Victor Osimhenin çocukluk hikayesi: Zorlukları aşarak gelen başarı

ABLASI: 'MUCİZE BİR ÇOCUKTU"

Victor Osimhen'in ablası: "Annem onu doğurduğunda babam “Victory” ismini verdi. Mucize bir çocuktu. İnsanlar bunu görmüyor, onun yolculuğunu bilmiyorlar. Onun ne kadar mücadele ettiğini bilmiyorsunuz. Victor bir savaşçı."

Haberin Devamı

"KENDİMİ HER GÜN GELİŞTİRMEM GEREKİYOR"

"Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde... Ama çok çalışmaya devam etmeliyim. Her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım... Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi..."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#UEFA

BAKMADAN GEÇME!