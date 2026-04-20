Victor Osimhen'e takım arkadaşından övgüler: 'Her şeyi yapar'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 18:31

Fulham'ın Nijeryalı oyuncusu Alex Iwobi, Galatasaraylı Victor Osimhen'e övgülerde bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e takım arkadaşından övgüler geldi. 

Fulham forması giyen Nijeryalı futbolcu Alex Iwobi, katıldığı programda açıklamalar yaptı.

İşte Alex Iwobi'nin sözleri;

Osimhen çok havalı bir adam. Antrenmanlarda sık sık sakatlanıyor çünkü ayağını ya da kafasını olmaması gereken yerlere sokuyor. O bir savaşçı.

Gözden KaçmasınRomanya Milli Takımında 2. Gheorghe Hagi dönemi resmen başladıRomanya Milli Takımı'nda 2. Gheorghe Hagi dönemi resmen başladı!Haberi görüntüle

BENİ ŞAŞIRTMIYOR

Bugün bu seviyede olduğunu görmek beni şaşırtmıyor. Bazıları onun henüz tam anlamıyla formuna ulaşmadığını, biraz incelikten yoksun olduğunu söyleyebilir ancak Osimhen, sadece çalışkanlığı ve hızı sayesinde maç başına beş gol fırsatı yaratıyor.

Victor Osimhene takım arkadaşından övgüler: Her şeyi yapar

HER ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR

Statünüz ne olursa olsun, ister Virgil van Dijk ister amatör bir oyuncu - Alt ligde oynayan birine saygısızlık etmem istemem - Osimhen mücadele eder. Her zaman kazanmak istiyor ve bu zihniyeti etkileyici.

BAZEN AŞIRIYA KAÇABİLİR

Çılgınca. Bazen aşırıya kaçabilir çünkü antrenmanda mücadele etmek ve kazandığından emin olmak ister. Bazen hile yapar ve sadece kazanmak için hile yaptığını bilir. Her şeyi yapar. Ama bu çılgın bir zihniyet. O gerçek bir Nijeryalı.

Haberle ilgili daha fazlası:
