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Victor Osimhen'e kötü haber! İşler beklediği gibi gitmedi

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#Galatasaray#Osimhen#Afrika
Victor Osimhene kötü haber İşler beklediği gibi gitmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 18:50

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının skor yükünü çekerek dikkat çekmeyi başardı.

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Yaz transfer döneminin son anlarında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için görüşmeler yaparken Avrupa'nın dev kulüpleri de 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Sarı kırmızılı formayı toplamda 9 resmi maçta giyen Victor Osimhen bu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

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Her fırsatta sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ifade eden Osimhen'e İngiltere'de ciddi talipler çıktı.

Geçen sezon Napoli'deki performansıyla 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçilen Victor Osimhen, bu yıl finalistler arasında yer almadı.

Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne Simon Adingra, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Ademola Lookman ve Ronwen Williams aday gösterildi.

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Osimhen'in yanı sıra Liverpool'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah da finalistler arasında yer almadı.

 

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#Galatasaray#Osimhen#Afrika

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