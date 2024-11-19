Victor Osimhen'e kötü haber! İşler beklediği gibi gitmedi

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminin son anlarında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için görüşmeler yaparken Avrupa'nın dev kulüpleri de 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Sarı kırmızılı formayı toplamda 9 resmi maçta giyen Victor Osimhen bu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

Gözden Kaçmasın 3 gollü maçta Osimhen ve Osayi-Samuel üzüldü Haberi görüntüle

Her fırsatta sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ifade eden Osimhen'e İngiltere'de ciddi talipler çıktı.

Geçen sezon Napoli'deki performansıyla 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçilen Victor Osimhen, bu yıl finalistler arasında yer almadı.

Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne Simon Adingra, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Ademola Lookman ve Ronwen Williams aday gösterildi.

Haberin Devamı

Osimhen'in yanı sıra Liverpool'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah da finalistler arasında yer almadı.