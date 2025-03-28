Victor Osimhen'e derbide Emirhan Topçu kelepçesi!

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Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta savunmadaki eksikler can sıkarken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağlıklı oyuncularından maksimum verim almanın planlarını yapıyor.

Galatasaray’la yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak zorlu maçta Zaynutdinov, Uduokhai, Emrecan ve Necip’ten yararlanamayacak olan Norveçli teknik adam, rakibin en önemli gol silahı olan Victor Osimhen’i durdurma görevini Emirhan Topçu’ya verdi.

Dün savunma ağırlıklı bir antrenman yaptıran Solskjaer Emirhan’la özel ilgilenirken derbide yapması gerekenler hakkında taktik bilgiler verdi. Solskjaer genç stoperden maç boyu Osimhen’i marke etmesini ve Nijeryalı golcüye göz açtırmamasını istedi. Beşiktaş bugünkü idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.