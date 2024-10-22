Victor Osimhen'e büyük övgü ve Galatasaray iddiası: Süper Lig şampiyonluğunu erken ilan edebilir

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Galatasaray’ın Napoli’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, son maçlarda etkili bir performansa imza atarak taraftarlardan alkış topladı. Süper Lig’in 7.hafta maçında Kasımpaşa ağlarına 2 gol bırakan Osimhen, geçen haftaki Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Geride bıraktığımız hafta sonu oynanan Antalyaspor maçında 78.dakikada Mauro Icardi’nin yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcu, uzatma dakikalarında attığı röveşata golüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Nijeryalı futbol muhabirleri, Victor Osimhen’in göz kamaştırıcı performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

NİJERYALI GAZETECİLERİN ‘VİCTOR OSİMHEN’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

BABAJİDE OREVBA (LEGİT.NG):

“OSİMHEN’İN İNGİLTERE’YE GİTMESİNİ İSTİYORDUM ANCAK GALATASARAY…”

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Şahsen ben Victor Osimhen’in İngiltere'ye gitmesini istiyordum ancak Galatasaray da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Nijeryalı forvetin Türk kulübünde şimdiden kendini göstermesine sevindim. Osimhen, takımına bu sezon Süper Lig şampiyonluğu yolunda yardımcı olacaktır. Victor Osimhen, Nijerya'da bir kahramandır. Ülkesindeki taraftarlar, özellikle milli takıma yaptığı katkılardan dolayı bu genç oyuncuya büyük hayranlık duyuyor. 23 yaşındaki oyuncu, Nijerya tarihinin en golcü oyuncuları listesinde şimdiden üçüncü sırada yer alıyor ve birçok kişi onun efsane futbolcu Rashidi Yekini'nin 37 gollük rekorunu geçeceğine inanıyor.

“KALE ÖNÜNDE NE KADAR ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

O, çok etkileyici bir forvet. Ceza sahasındaki hareketlerinden nasıl bir tekniğe sahip olduğu kolayca anlaşılabiliyor. Nijerya'nın Lagos kentinde sokak futbolu oynayan Osimhen, bu sokak becerilerinden bazılarını Avrupa'da da sergiliyor. Osimhen, tam bir 9 numara olduğu için gol atma konusunda istikrarlı bir grafik çiziyor. Osimhen, Napoli’de oynarken daha zor ama güzel goller atmıştı. Antalyaspor'a attığı gol onun kale önünde ne kadar ölümcül olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle sakatlıktan yeni dönen biri için ne gol ama!

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“GALATASARAY, BU SEZON SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU ERKEN İLAN EDEBİLİR”

Türkiye Süper Ligi oldukça çekişmeli bir lig ve dünyanın en iyi forvetleri bu ligde oynuyor. Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Osimhen’in, gol krallığına oynaması çok iddialı bir hareket olur ancak O, bu prestijli yarışı kazanacak yeteneğe sahip bir futbolcu. Osimhen'in Galatasaray kadrosuna katılmasıyla birlikte takım muhtemelen şampiyonluk yolunda bu iyi gidişatını korumaya devam edecek. Galatasaray, bu sezon Süper Lig şampiyonluğunu erken ilan edebilir.

OYEDİJİ OLUWASEUN BABATUNDE (NİGERİAFOOTBALL.NG):

“GALATASARAY, OSİMHEN’İN KARİYERİNE YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN EN İYİ YER”

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İtalya dışındaki büyük takımlarla da adı geçen Osimhen'in kiralık olarak Galatasaray'a gitmesi oldukça şaşırtıcıydı. Bence kiralık olarak gönderilmesinde teknik direktör Antonio Conte ile olan tutumu ve ilişkisi etkili oldu. Ayrıca Napoli'den yanlış zamanda ayrılmaya karar verdi. Piyasa değeri yükselmişken daha erken ayrılmalıydı. Osimhen, Galatasaray'da şu anki formuyla iyi işler yapıyor. Hiç şüphe yok ki Galatasaray ve Türkiye Ligi onun kariyerine yeniden başlaması için en iyi yer. Osimhen’in Türkiye'de gol krallığı yarışını kazanabileceğinden eminim. Eğer ligde şampiyonluk yaşarsa ve gol krallığı ödülünü kazanırsa gelecek sezon daha fazla büyük takım ona imza attırmak için sıraya girecek.

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“OSİMHEN, GALATASARAY’I SÜPER LİG ŞAMPİYONU YAPACAKTIR”

Osimhen, bir oyuncu olarak çok büyük bir yetenek. Güçlü yönleri arasında gol atma ve rakip defanslara tehdit oluşturarak takım arkadaşlarının da gol atmasına yardımcı olma yeteneği yer alıyor. Antalyaspor'a attığı gol onun ne kadar iyi bir forvet olduğunu gösterdi. Bildiğiniz üzere klasın her zaman kalıcı olduğunu söylerler. Osimhen, gol fırsatı verildiğinde ve formda olduğunda harika goller atabilen bir forvet. Osimhen, Galatasaray’ı Süper Lig şampiyonu yapacaktır. O, Napoli'nin Diego Maradona döneminden bu yana ilk Scudetto'sunu (lig şampiyonluğu) kazanmasına yardımcı oldu. Napoli'de bunu başarabildiyse Galatasaray'da da başaracağından hiç şüphem yok. Formunu korursa ve gol atmaya devam ederse takımının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

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BOLUWAJI OGUNMOLA (BCOS TV, OLUYOLE 98.5 FM):

“OSİMHEN’İN YORULMAK BİLMEYEN BİR İŞ AHLAKI VAR”

Victor Osimhen'in Galatasaray'a beklenmedik transferi birçok futbolsever için sürpriz yarattı. Zira çoğu kişi Osimhen’in Nijeryalı ve Chelsea efsanesi Mikel Obi'nin etkisiyle Chelsea'ye transfer olacağını bekliyordu. Ancak Chelsea'ye transferi son gün gerçekleşmeyen Osimhen'in aylarca boş duramayacağını herkes biliyordu. Yorulmak bilmeyen iş ahlakı ve futbola olan tutkusu göz önüne alındığında aylarca Napoli’de oynayamamak asla Osimhen için uygun bir seçenek değildi.

“RÖVAŞATA GOLÜ OLAĞANÜSTÜYDÜ! FARK YARATMAK İÇİN VAKİT KAYBETMEDİ”

Victor Osimhen; üst düzey bitiricilik becerilerine, etkileyici bir hıza ve atletik yapıya sahip olan bir futbolcudur. Osimhen, bu sayede defans oyuncularını alt edebiliyor ve istikrarlı bir şekilde gol atabiliyor. Osimhen, hızı ve gücüyle dünyanın en iyi forvetlerinden biri olma potansiyeline sahip. Serie A tarihinin en çok gol atan Afrikalı oyuncusu ve 2023 Afrika Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Victor Osimhen, nasıl bir gol atma becerisine sahip olduğunu sürekli olarak kanıtlıyor. Mesela Antalyaspor'a karşı oynanan maçın uzatma dakikalarında Nijeryalı forvetin attığı röveşata golü gerçekten olağanüstüydü! Sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçıran ve 78. dakikada oyuna dahil olan oyuncu, maçta fark yaratmak için vakit kaybetmedi. Zaten Osimhen de golü ‘inanılmaz’ olarak nitelendirdi.

“OSİMHEN’İN SÜPER LİG’DE DE SES GETİRMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Osimhen'in Galatasaray'daki performansı inanılmaz derecede etkileyiciydi. Geçmiş performansına bakıldığında Süper Lig'de de ses getirmesi şaşırtıcı değil. Geçmişteki başarıları göz önüne alındığında Osimhen'in bu yıl Süper Lig'de gol kralı olabilecek potansiyele sahip olduğu kesin. Lille ve Napoli'de başarılı performanslar sergileyen oyuncunun, yeni takımlara ve ortamlara uyum sağlama yeteneği de onun şansı açısından olumlu. Mevcut formuyla gol kralı unvanını alması da kesinlikle mümkün. Galatasaray'ın son şampiyonlukları başarılı bir sezonun temelini oluştururken; Victor Osimhen'in de takıma dahil olmasıyla bu yıl Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk şansı yüksek görünüyor. Galatasaray, şu ana kadar ligde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Takım, Victor'un da etkileyici performansıyla zirvede yer aldı. Osimhen'deki yeteneğin ve özverinin takımın şu anki ivmesiyle birleşmesiyle, onları bir başka şampiyonluk için güçlü bir aday haline getireceğine inanıyorum.

“OSİMHEN’İ ULUSAL BİR HAZİNE VE GURUR KAYNAĞI OLARAK GÖRÜYORLAR”

Victor Osimhen, Nijerya ve Afrika'daki hayranları tarafından büyük bir saygı görüyor. Onu ulusal ve kıtasal bir hazine ve gurur kaynağı olarak görüyorlar. Şu an yıldızlarla dolu Nijerya Milli Takım kadrosunun en değerli oyuncusu olan Osimhen, ülkedeki futbolseverler için umut ve ilham sembolü haline geldi. Osimhen'in değeri Nijerya'da sadece sahadaki başarılarıyla sınırlı kalmıyor; bir rol model ve ülkenin temsilcisi olarak görülüyor. Ayrıca Victor'un fakirlikten zenginliğe uzanan öyküsü, mütevazı bir başlangıçtan uluslararası bir yıldıza doğru yükselişi, birçok Nijeryalıda derin yankı uyandırıyor. Bu durum onu sevilen ve takdir edilen bir figür haline getiriyor.