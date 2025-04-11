Victor Osimhen'den transfer sözleri: 'Galatasaray sonsuza kadar kalbimde!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından ise gecenin kahramanlarından Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

İşte sarı - kırmızılı futbolcuların açıklamaları;

OSIMHEN: GALATASARAY SONUZA KADAR KALBİMDE

"İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz.

Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak.

Haberin Devamı

Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak."

YUNUS AKGÜN: SAMSUNSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN

"Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk ama bugün mükemmel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Final maçları. Mayıs zamanları, bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz.

Dizimden sakatlık yaşadım ama daha iyi hissediyorum. Son maçlara yaklaşıyoruz. En iyi şekilde katkı vermek istiyorum takımıma. İnşallah böyle devam ederim."

DAVINSON SANCHEZ: ÇOK MUTLUYUM

"Zor bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Avrupa'da oynamak için mücadele eden bir takım. Dinlenmek için zamanımız vardı. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardık. İyi mücadele ettik. Önümüzdeki maçlara odaklanıp onları da kazanmak istiyoruz.

Mutluyum. Kulübe teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftara teşekkür etmek istiyorum. Ayrı ayrı tebrik mesajı attılar. Ailemize birisinin katılması mutluluk verici. Kulübe tekrardan teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular ve yanımızda bulundular. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın da yanında oldum. Her zaman elimden geldiğinde takıma yardımcı olacağımı biliyorlar. Oğlumun mutlu bir hayatı olmasını diliyorum."

Haberin Devamı