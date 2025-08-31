Victor Osimhen'den transfer itirafı: 'Gelen teklifler ilgimi çekmedi desem, yalan olur!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Victor Osimhen, galibiyetin ardından konuştu.

DAVINSON: BİLİNÇLİ BİR TAKIMIZ

"Sonuç için mutluyuz. Bazı anlar zor oldu ama takım kazanmasını bildi. Bilinçli bir takımız, çok uzun bir sezon yeniden form bulacağız ve oyunumuzu oturtacağız. Transferler oluyor, Şampiyonlar Ligi'nde gideceğiz. Kazanmaya devam etmemiz çok önemli.

Takıma yardım etmek önemli. Defans oynuyorum ama gol atarak da yardım ediyorum. 4000. gol olduğunu bilmiyordum. Önemli olan 3 puan ve lider olarak devam etmek. İlk ayı güzel geçirdik, milli araya güzel bir duyguyla gideceğiz."

ROLAND SALLAI: GELİŞTİMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz."

Haberin Devamı

OSIMHEN: ZOR OLAN TARAFI FİNANSALDI

"Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel. Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum.

Çok çalışmamız ve savaşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağımıza inanıyorum. Zor bir kura diyebilirim. Bütün kulvarlarda finale gitmek istiyoruz. Bu amaçlar için her şeyi yapacağız."