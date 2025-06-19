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Victor Osimhen'den transfer açıklaması: 'Birçok kulüp ister'

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen
Victor Osimhenden transfer açıklaması: Birçok kulüp ister
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 22:45

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusunu olan Victor Osimhen, ülkesinde transfer durumu hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray yönetimi ve taraftarının beklediği Victor Osimhen, ülkesinde katıldığı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Osimhen'in sözleri;

Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor.

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ÇOK KEZ AĞLADIM

Sessiz zamanlarımda çok kez ağladığım oldu… Tanrı'yla konuştuğum, ona "neden?" diye sorduğum zamanlar. Çünkü mahalledeki bazı çocukların nasıl yaşadığını görüyordum. O zamanlar onlar mahallenin "Dangote"si gibiydi, yani en zengin, en şanslı olanları…

ÇÖPTEN ALIYORDUK

Nijerya'daki, hatta belki de Afrika'daki en büyük çöp alanlarından birinde yaşıyorduk. Burası çöp alanı, hemen yanı da mahalle. Botlar, kıyafetler… Ben ve arkadaşlarım bunları oradan alıyorduk. Bazen okul çantalarını da. Yani pek çok şeyi… Mesela son kullanma tarihi geçmiş ürünleri oraya atıyorlardı. Gençken biz de sık sık oraya gidip o şeyleri alıyorduk. Ne olduğunu bilmiyorduk, bu konularda hiçbir bilgimiz yoktu. Mesela tarihi geçmiş süt gibi şeyler.

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen

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