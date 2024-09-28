Victor Osimhen'den sakatlık açıklaması! Oyuna devam edememişti

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Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da futbolcular Roland Sallai, Victor Osimhen ve Kaptan Fernando Muslera açıklamalar yaptı.

Maçın 3-0'dan 3-3 berabere gelmesi hakkında konuşan Roland Sallai "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız. Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ ELEŞTİRECEĞİZ VE HATALARDAN DERS ALACAĞIZ"

İlk yarı ve ikinci yarıda farklı maçlar oynandığını kaydeden Fernando Muslera, "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz, ikinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var. Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. İlk yarı iyiydik, berabere kaldığımız için üzüldük maç sonu. Soyunma odasında maç maç devam etmemiz gerektiğini, önümüze bakmamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki maçtan itibaren yine kazanarak devam edeceğiz." dedi.

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"ICARDİ İLE ARAMIZ İYİ, O BİR LİDER"

Takım olarak maçtan mutsuz ayrıldıklarını ifade eden Victor Osimhen, "Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız. Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık." diye konuştu.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Osimhen, "Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım." dedi.

Kasımpaşa maçının ilk yarısında ağrı hisseden Nijeryalı oyuncu, ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bırakmıştı.