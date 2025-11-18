Victor Osimhen'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takımın ardından İstanbul'a geri geldi.

Nijerya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'den son durumu hakkında havalimanında açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın Galatasaray’dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması Haberi görüntüle

OSIMHEN'DEN YANIT

Kongo'nun seri penaltı atışları ile turladığı maçın 45. dakikasında ayağında bir ağrı hissettiği için kenara gelen Victor Osimhen, havalimanında sorulan "herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Victor Osimhen’in durumunun yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacağını açıklamıştı.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 12 maça çıkan Nijeryalı, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Haberin Devamı