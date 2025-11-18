Victor Osimhen'den sağlık durumu hakkında açıklama!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takımın ardından İstanbul'a geri geldi.
Nijerya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'den son durumu hakkında havalimanında açıklama geldi.
OSIMHEN'DEN YANIT
Kongo'nun seri penaltı atışları ile turladığı maçın 45. dakikasında ayağında bir ağrı hissettiği için kenara gelen Victor Osimhen, havalimanında sorulan "herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Victor Osimhen’in durumunun yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacağını açıklamıştı.
PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 12 maça çıkan Nijeryalı, 9 kez gol sevinci yaşadı.