Victor Osimhen'den olay transfer itirafı: 'Neden olmasın?'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya'nın Juventus ekibini konuk olacak.

Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'da Victor Osimhen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Osimhen'in açıklamaları;

"HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK, ONLARI BEKLİYORUZ"

İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle ancak karşımızdaki rakibin de Juventus olduğu bilinciyle sahaya çıkacağız. Önümüzdeki 90 dakika uzun bir 90 dakika olacak, mücadele içinde geçecek, zorlu geçecek. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz.

SAKATLIK

Sakatlık konusunda medikal ekibimize teşekkür ederim bana çok büyük destek verdiler. Onların desteği sayesinde kısa sürede toparlandım.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU"

Benim için önemli olan kulübün hedeflerini sahaya yansıtan oyunculardan biri olmak.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA ÖRNEK OLMALIYIM"

Kendi eleştirimi kendim yapıyorum. Kariyerimde birçok başka oyuncuyla birlikte oynama şansımı yakaladım. Hem kendimi hem takım arkadaşlarımı motive etmek istiyorum. Onlara söylediklerimi kendim de yapmak çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma örnek olmalıyım. Yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir, çok çalışmanız gerekir. Takım arkadaşlarım soyunma odasında benden motivasyon ister. Lemina, Torreira, Abdülkerim gibi isimleri de motive ettiğim zamanlar oldu.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Galatasaray benim o kadar çok sevdiğim bir takım ki böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Elimden gelen en büyük çabayı ve motivasyonu sahada sergilemeye çalışıyorum. Galatasaray'a gelmeden önce buraya da gelebilirdim. Ama şu an olduğum yer çok önemli. İtalya'ya gelmem mümkün olursa kendimi ait hissedebileceğim birkaç kulüpten biri Juventus. Ben şu an parçası olduğum kulüpte çok mutluyum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüpte ter döküyorum, gelecekte ne olacağı bilinmez. Dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ı Juventus'a hayır demeyecektir. Ben de neden olmasın diyebilirim.

"KAYBETMEYİ SEVMİYORUM"

Ben çocukluğumdan beri futbolu meslek olarak seçtiğimden beri sahadayım. Ben kendimi en çok eleştirenlerdenim. Sinirlendiğim ve düştüğüm de oluyor. Her zaman gerek kendimi, gerek takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum.

Onlara söylediğimi de örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorsam, kendim de örnek olmalıyım. Yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerekir. Bunun için çok çalışıyorum. Takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Açık olacağım; kaybetmeyi sevmiyorum. Kaybetmeyi seven biri değilim. İstediğimizi sahaya dökemediğimiz her durumdan sonra ben üzülüyorum ve etkileniyorum. Kazanma fırsatımız varsa bunu değerlendirmek istiyorum.