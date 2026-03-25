Osimhen'den Okan Buruk ve Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü! Hastane ziyaretinde duygusal anlar

Galatasaray’ın süperstarı Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlanmıştı. Osimhen, kırık tespit edilen sağ ön kolundan geçirdiği ameliyat sonrası taburcu oldu.

5 HAFTA ÖNGÖRÜLÜYOR

Koluna plak takılan 27 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü için kesin olmasa da 5 haftalık bir süre öngörülüyor. Ancak kemiğin çabuk kaynaması halinde bu sürenin azalabileceği belirtiliyor. Nijeryalının hedefi ise bir an önce sahalara dönebilmek.

SÖZ VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk’un hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan Nijeryalı golcü, Sarı-kırmızılılara şampiyonluk sözü verdi.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Bir an önce sahalara dönerek takım arkadaşlarına destek olmak istediğini söyleyen Osimhen, “Ameliyatım çok iyi geçti. Eski sakatlıklarımın yanında bu hiçbir şey. Hiç merak etmeyin. Belki artık Şampiyonlar Ligi’nde yokuz ama Süper Lig’de yine şampiyon biz olacağız” dedi.

ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

24-26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmak isteyen yıldız futbolcu, takımdan ayrı olduğu süre zarfında da özel çalışmalar yapmaya devam edecek.

PERFORMANSI: 29 MAÇTA 26 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.