Victor Osimhen'den Mario Jardel'e teşekkür!

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Türkiye Kupası finalinde attığı 2 golle Mario Jardel'in rekorunu kıran Victor Osimhen, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Victor Osimhen'in paylaşımındaki ifadeleri;

Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor...

Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel’e saygılar. Galatasaray’da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol...

Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel’in açtığı yolda yürüdüm.

Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait.