Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım! 'Ayrılıyor mu?'

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Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2024-2025 sezonuna Victor Osimhen transferiyle başlayan Galatasaray tüm dünyada gündem olmuştu.

Nijeryalı golcü kiralık olarak katıldığı sarı kırmızılı takımda hem saha içindeki performansı hem de saha dışı iletişimiyle taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Avrupa'da pek çok takımın radarında olduğu bilinen Osimhen için neredeyse her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor.

PSG, Chelsea ve Manchester United'ın oyuncuyu kadrosuna katma konusunda istekli olduğu ileri sürülürken Osimhen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını korkuttu.

YAPTIĞI PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

26 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

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Taraftarları selamladığı anı paylaşan Osimhen, sosyal medyada gündeme geldi.

'AYRILIYOR MU?'

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve 'Ayrılıyor mu?' yorumları yapılmasına neden oldu.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Nijeryalı santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.