HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Victor Osimhen'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Nijerya
Victor Osimhenden Galatasaraya övgü dolu sözler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 01:06

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım kampında katıldığı bir programda sarı-kırmızılı ekibe övgüler yağdırdı.

Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı ile kampta olan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, katıldığı bir programda sarı-kırmızılılar ile ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

"DOĞRUDAN KALBİME GİRDİ"

Osimhen, "Galatasaray, doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil, aynı zamanda evim ve ailem. Kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü oyuncularına nasıl davrandıkları, nasıl saygı gösterdikleri ve oyuncuların ailelerine nasıl davrandıkları önemli." dedi.

"ABARTMIYORUM"

Nijeryalı santrafor sözlerini, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip, abartmıyorum. Orada oynadığım için değil, bütün dünya biliyor. Benim için de, diğer oyuncular için de, hatta kulüpte oynamış geçmiş efsaneler için de kulüple bağ asla kopmuyor." şeklinde sonlandırdı.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maça çıkan Osimhen, 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

