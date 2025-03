Victor Osimhen'den Galatasaray ve şampiyonluk açıklaması: Bu kulübe verecek çok şeyim var! Benim için en önemlisi burada şampiyon olmak

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

Osimhen , vatandaşı olan eski Chelseali futbolcu John Obi Mikel'in Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki hayatı, Galatasaray'a olan bağlılığı, performansı ve hedefleriyle alakalı itiraflarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamalarının tamamı...

-Türkiye'de hayat nasıl gidiyor?

Görünüşe göre harika hissettiriyor. İyi gidiyor, iyi hissediyorum. Geldiğim an iyi olacağını biliyordum. Muhteşem bir karşılama oldu ve ailemle birlikte havaalanından otelime kadar beklentilerimin ötesine geçti. Bu kulübün onlar için bir kulüpten daha fazlası olduğunu gösteriyor. Burası büyük bir aile ve dürüst olmak gerekirse, burada olmaktan gerçekten ayrıcalıklı hissediyorum. Bu yüzden benim için burada olmak çok güzel bir şey.

Haberin Devamı

-Havaalanından indiğinde hepimiz gördük. Açıkçası hiç böyle bir şey görmedim. Yani büyük oyuncular Türkiye'ye imza attığında nasıldır biliyorum ama bu başka bir şeydi. Taraftar, herkes senin için deliriyordu. Bu muhteşem olmuş olmalı.

Napoli'den ayrıldığımızda taraftarların uçuşu takip ettiklerini bilmiyordum. Açıkçası bu benim için tamamen yeni bir şey. Sabah 3'te o kadar sayıda olduklarını bilmiyordum. Sadece ailemi ve beni İstanbul'a getirecek olan insanları bekliyordum. Bir film gibiydi, benimle birlikte otele gittiler ve kapıdan ayrılmamışlardı. Ve o an benim için yepyeni bir başlangıç oldu ve kendi kendime dedim ki 'Dinle, nereden geldiğini bilmiyorum ama hızlı bir şekilde adapte olmalısın.' Ve soyunma odasına girdiğimde oyuncuların beni karşılama şekli bana 'Evet evdeyim, başka herhangi bir yerden daha çok evdeyim.' bu yüzden benim için Galatasaray'ın projesini kabul etmek güzeldi. Burada olmak harika bir şey. Gerçekten inanılmaz. Ailem de burayı sevdi. Arkadaşlarım da burada. Sanırım yeni arkadaşlıklar edindim. Ve Türk yemekleri de gerçekten çok güzel.

Haberin Devamı

-Peki çay sever misin?

-Evet, çok içiyorum.

-Daha önce içiyor muydun?

Hayır, daha önce içmiyordum. Sadece buraya gelince alıştım. Evet, sürekli çay demleniyor. Ailem de alıştı. Sürekli çay içiyorum. Gerçekten çok beğendim. Çoğu zaman arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı ziyaret ettiğimde, evlerine gittiğimde ne içeceğimi biliyorlar. Bu yüzden çok seviyorum. Benim için insanlara, kültülerine hızlı adapte olmak önemli. Nasıl oynadıklarını, oyuncuların birbirleriyle ve taraftarla ilişkisini... Yani insanlar bunu görünce seni daha çok seviyorlar.

-Taraftarlardan bazıları sırf seni her gün antrenmana giderken izlemek için kaldığın otelinde bir oda tuttular öyle değil mi?

Haberin Devamı

Her geldiğimde antrenmana giderim, onlarla buluşurum Ve resepsiyona her indiğimde önce en az 10 forma imzalarım. Sonra antrenmandan döndüğümde de yine orada olup beni beklerler.Çoğu bana diyor ki 'Senin buraya geleceğine inanmıyorduk' Ama benim için buraya gelmek kolay oldu. Okan Buruk buraya gelmem de büyük bir rol oynadı.Tabii ki ben de zaten maçlarını izliyordum. Çünkü Dries'le çok yakınım. Daha buraya gelmeyi hayal etmeden önce bile onların maçını izliyordum. Gerçekten sıkı takip ediyordum. Konuştuğumuzda bana kulüp için belirlediği hedefler ve projelerden bahsetti. Bu konuda aynı zihniyete sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Kulübün simgesinin aslan olduğunu biliyorsunuz ve sanırım ben de oynama şeklim açısından bu kategoriye giriyorum. Hayat yolculuğum ve bunun gibi şeylerden dolayı benim için bu kulübü kabul etmek oldukça kolaydı.

Haberin Devamı

- Buraya (Galatasaray'a) gerçekten çok iyi yerleşmişsin gibi görünüyor.

Sezon öncesi çok iyi bir sezon geçirmedim. Kaos vb. şeylerden dolayı. Bu yüzden hala %100 olmaya çalışıyorum.Ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Kulüp bana takım arkadaşlarım gibi yerleşmeye uyum sağlama konusunda bana gerçekten yardımcı oldu, bu yüzden benim için kulübe verecek çok şeyim var. Forvet olabilirim, takım arkadaşım için mücadele edebilecek bir oyuncu olabilirim, takım için mücadele edebilirim.Buna inanıyorum. Yani gol atmasam da, asist yapmasam da gerçekten o forvet, o oyuncu olabilirim. Benim için önemli olan tek şey kazanmak. Bu gerçekten inanılmaz ve tarihi bir başarı olacak. Sadece kulüp için değil benim için de, ailem ve sevdiklerim için de bu yüzden sezonun geri kalan maçlarını dört gözle bekliyorum.

Haberin Devamı

-Ne olacağını bilmeden burada bir miras bırakmak istiyorsun ve sezonun hala yarısındayız hala kendini başka bir seviyeye itebileceğini görmek çok güzel. Sahip olduğun rekorla kendini biraz daha zorlamak istiyorsun.

Her şeyden önce ben kendimin eleştirmeniyim. Bu yüzden insanların ne bildiğini gerçekten umursamıyorum. Veya insanların internette benim hakkımda söylediği olumsuz, negatif her neyse umursamıyorum. Çünkü çoğu zaman gerçekten daha fazlasını verebileceğimi hissediyorum. Çoğu zaman kaçırdığım fırsatlar oluyor ama aynı zamanda inanılmaz goller atıyorum. Bazen hiç beklenmedik anlarda gol atarım ama sonra gol atmam gereken fırsatı kaçırırım. Bu durumda kendime bakıyorum ve 'Senin daha fazlasını yapabileceğini hissediyorum' derim. Tottenham'a karşı oynanan maçta olduğu gibi bir gol atarsam daha fazla gol atabilirim gibi Evet, 5 gol atabileceğimi düşündüm ama sadece 2 gol attım. Bu yüzden pek memnun değildim ama takım kazandı. Benim için önemli şey bu. Sonuçta soyunma odasına girdim ve Mertens yanıma geldi. Her zaman böyle yapar; 'Neden topu almadın?' Muslera da yanıma gelip 'Neden topu almadın, neden bu fırsatı kaçırdın?' dedi. Sonra eve gittim ve tekrar maç özetini izledim. Kendi kendime dedim ki 'Victor, şunu yapabilirdin' Bu yüzden kendimi hala geliştirmeye çalışıyorum.

Dries Mertens'le ilişkisi

'Dries bana her zaman abi gibi davrandı. Napoli'de birlikte oynarken de inanılmaz bir insandı. Evet, o ve eşi bana gerçekten çok yardımcı oldu. Napoli'ye ilk geldiğimde beni hep destekledi. Çünkü Fabian Ruiz'le aynı yerde yaşıyordum. Dries, Ruiz'i ziyarete geldiğinde bana da uğrardı. Beni de çağırırdı. Ruiz'in evine birlikte giderdik. Çoğu zaman antrenmandan sonra yanıma gelir, soyunma odasında beni ziyaret ederdi. Bazen antrenmanda moralim bozulduğunda ya da sinirlendiğimde yanıma gelip konuşurdu. Hatta bazen saha dışında bile.

Bu yüzden Mertens'in oyun tarzına alışığım. Ama dediğim gibi henüz tam olarak ritmimi bulamadım ve bana verdiği bazı paslara bazen gidemiyorum. Oysa Napoli'de oynarken o toplara hep giderdim. Bu yüzden kendi ritmimi bulmam gerekiyor. Onunla uyum sağlamak için zaman lazım. Ama sahada birlikte oynamaktan en keyif aldığım oyunculardan bir tanesi. Onunla oynamayı seviyorum. Mertens beni gerçekten iyi tanıyor. Koşuya çıktığımda topu nereye atması gerektiğini çok iyi biliyor. Saha dışında da harika bir insan. Gerçekten çok iyi bir adam. O yanında olduğunda asla kötü bir enerji hissetmezsin. Gerçekten değer verdiğim biri.

-Galatasaray'a 'Beni buraya getiren tek şey buydu' diyebileceğin bir şey var mı?

Yaşanan her şeyi düşündüğümde, yani her şey olduğunda ben zaten kararımı vermiştim. Sadece antrenmana devam ediyordum ve işimi yapmaya devam ediyordum. Sonra Okan Buruk'tan bir telefon aldım Ve ondan bir hafta önce onları Young Boys'a karşı izliyordum. Maçlarını zaten sürekli takip ediyordum çünkü burada oynayan bazı isimler benim idolümdü. Bu yüzden telefon geldiğinde hocayla konuştum ve o sırada deplasmandaydılar.Uçakta olduklarını ve beni 1-2 saat sonra arayacağını söyledi. Ben de 'tamam' dedim ve bekledim. Aradan bir kaç saat geçtikten sonra beni aradı ve bana gelmek isteyip istemediğimi söyledi. Ben de ona projeyi sordum. Konuştuklarımız parayla ilgili bile değildi, sportif projeler üzerineydi. Bana her şeyi anlattığında Galatasaray'a olan tutkusunu görebiliyordum. Çünkü o da bu kulüp için oynamış ve burada başarılar kazanmış biri. Proje hakkında konuştu, kulübün hırsları hakkında konuştu şehrin insanları, taraftarları vb. şeyler hakkında konuşuyordu. Onunla konuştukça ilgim daha da arttı. ve 7 saat sonrasında onlara 'İşi halledin' dedim. O da 'Victor ciddi misin?' dedi. 'Evet, halledin' dedim. 30 dakikaya kadar beni arayacağını söyledi. Sanırım kulüpteki insanlarla konuştu ve onlara 'Evet Victor geliyor' dedi.

Sonra Başkan yardımcısından bir telefon aldım. 'Az önce teknik direktörle konuştuğunu biliyorum. Sadece emin olmak istedim' dedi. Ben de 'az önce konuştum, halledin' dedim. O an ailem yanımdaydı, kızım oradaydı ve onlara 'Siz hazırsanız hazırım' dedim. Onlar da 'Evet, yarın gelebiliriz' dediler. Ve sabah olduğunda gerçekten çok güzeldi. Ailemle bu konu hakkında konuştum. Nijerya'daki ailemle, arkadaşlarımla konuştum ve dedim ki 'Taşınmamız gerekiyor, İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Orası harika bir kulüp, harika bir şehir.' Evet işte böyle oldu.

-Bu sezona geriye dönüp baktığınızda takım için bireysel ve toplu olarak ne görmek istiyorsunuz?

Sanırım geliştirmemiz gereken çok şey var ama dürüst olmak gerekirse bu kadroda kaleciden forvet oyuncusuna kadar oyuncuların kalitesini kimse inkar edemez. Ve kimse şunu unutmamalı Icardi, sezonun geri kalanında sakat. Bunun yanında Yunus, Barış, Gabriel, Dries'de var. Lucas'da burada. Bu yüzden kişisel olarak benim için attığım golleri veya yaptığım asistleri başarı olarak adlandırmazdım. Sanırım ben böyleyim ama gol atmıyorsam asist yapıyorum. Asist yapmıyorsam takım için savaşıyorum. Her top için savaşıyorum. Sadece takımımın kazanmasını istiyorum. Galatasaray'da şampiyon olmak istiyorum.Bu gerçekleşirse takımda en mutlu kişi ben olacağım. Gerçekten unutulmaz bir an olacak. Bence bu konuda bazı insanlara kanıtlamam gereken şeyler var. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor. Bu benim için kişisel bir mesele. Bu yüzden elimden gelen her şeyi vermeliyim."

-Soyunma odasına tüm sezon boyunca kazanmaya devam edeceğinizi düşünen bir konuşma geçti mi?

Geleceğin ne getireceğini bilmiyorsunuz ama gurur duyuyoruz. Bu kadar iyi iş çıkardığınızda kendinize hakkını vermeli ve takdir etmelisiniz. Bu sezon gerçekten harika işler yaptık. Bazı maçlarda eksiklerimiz oldu. Daha fazla kazanmalıydık. Bazı maçları bitirmeliydik ama futbol böyle, bazen beklenmedik şeyler oluyor. Ligde yenilgisiz olmak, büyük bir başarı. Bu bizim için gurur kaynağı. Kesinlikle. Bence dürüst olmak gerekirse bu seriyi devam ettirebiliriz. Sezonun sonuna kadar yenilgisiz ilerleyip şampiyon olabiliriz. Buna inanıyorum. Her şey mümkün.