Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı: Dürüst olmam gerekirse beklediğim bir şey değildi | İstanbul'a ayak bastığımda...

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Milli ara sonrası gözler kulüp müsabakalarına çevrildi. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 13. haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak.

Ege ekibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların en büyük gol silahı yine Victor Osimhen olacak.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü, sarı - kırmızılılara katıldığından bu yana geçirdiği zamanla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUM"

Ülkesinden OgaNlaMedia'ya konuşan Osimhen, "Dürüst olmam gerekirse geldiğimde bu denli bir sevgi beklemiyordum. Ancak İstanbul'a adım attığımda havalimanında bu kadar çok insanı görmek muhteşem bir duyguydu. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp ve aile olduğunu net bir şekilde gösteren bir şey bu." dedi.

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"BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden de bahseden yıldız futbolcu, "Sahaya çıktığımda adımı haykırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin hep bir ağızdan adınızı bağırması büyük bir ayrıcalıktır. Bana bu özel hissi yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arasında yaptığı Osimhen değerlendirmesinde yıldız ismin Galatasaray'da kalmak istediğine parantez açmıştı.

Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok"

8 GOL, 4 ASİST

Galatasaray'da 9 resmi maçta forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

OSiMHEN’iN SÜPER LiG PERFORMANSI

Toplam Maç 6

Gol 6

Gol Beklentisi (xG) 4.19

Gol Sıklığı 67 dakikada bir

Maç Başına Gol 1.0

Maç Başına Şut 5.3

Maç Başına İsabetli Şut 2.2

Kaçan Büyük Şans 6

Pozisyonu Gole Çevirme %19

Kafa Golü 3

Sol Ayak Golü 1

Sağ Ayak Golü 2

Asist 2

Asist Beklentisi (xA) 0.66

Kazanılan İkili Mücadele 5.0 (%45)

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