Victor Osimhen’den büyük müjde: İkinci yarıda da Galatasaray’dayım

Haberin Devamı

Galatasaray’a Napoli’den kiralık olarak gelen ve zaman zaman hakkında, devre arası döneceği iddiaları atılan Victor Osimhen söylentilere son noktayı koydu. Nijeryalı futbolcu, derbi maç sonrası kendisine sorulan, “Sezonun ikinci yarısında burada olacak mısın?” sorusuna, “Evet, burada olacağım” yanıtını verdi.

iCARDi iLE BENi DURDURAMAZLAR

Mauro İcardi ile birlikte oynamaya devam etmeleri gerektiğini savunan Osimhen “Mauro ile birbirimizi çok iyi anlıyoruz. İdmanlarda birlikte oynamaya dair çok çalışıyoruz. Herhangi bir savunmanın bizim hücum hattımızı engelleyebilmesi mümkün değil. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum” dedi. Osimhen, bu sezon ligdeki 4. golünü attığının hatırlatılması üzerine de, “Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BENİM İMAJIMI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR UMRUMDA DEĞİL

Galatasaraylı Barış Alper, derbi galibiyeti nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederken, performansına yönelik eleştirileri normal karşıladığını söyledi. Genç futbolcu, “Galatasaray’da eleştiriler olacaktır. Ben kendi performansıma bakıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim. Galatasaray’da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim için eleştiriler sıkıntı değil. Hocam, bana şans veriyor. Hırslı bir çocuğum. Hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız” diye konuştu. Barış, kazandıkları Elfsborg maçı sonrasında güvenlik görevlisiyle çarpışmasıyla ilgili, “Oyundan çıktığımda bir kardeşimiz bana çok tatlı geldi. Ona forma vermek istedim. O sırada güvenlikle çarpıştım. Beni izleyen çok sayıda kardeşimiz var. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umurumda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper Yılmaz imajı vermek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.