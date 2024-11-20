Victor Osimhen'de Galatasaray da masada! Bonservis ücretinin bir bölümü bulundu

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Galatasaray için İstanbul’a geldiği gün olan 3 Eylül’ün üzerinden bugün itibariyle sadece 79 gün geçmesine rağmen gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarın ve camianın sevgilisi olan Victor Osimhen’in kariyerine sarı kırmızılı takımda devam etme ihtimali artık hayal değil. Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı yıldız yaz transfer döneminin en çok ses getiren transferlerinden birine imza attığında belki de kendisi bile Galatasaray’ın ona, onun da Galatasaray’a bu kadar iyi geleceğini tahmin etmemişti.

SANKİ 40 YILLIK GALATASARAYLI

Sarı kırmızılı formayı giydiği ilk maç olan Rizespor mücadelesinde açılışı gol pasıyla yapan Victor Osimhen toplamda görev yaptığı 9 karşılaşmada 8 gol, 4 asistle 12 gole direkt katkı verdi. Saha içi performansıyla birlikte 40 yıldır Galatasaraylıymış gibi sergilediği tavırlarla kısa sürede gönülleri fethetti. Osimhen, ilk geldiğinde gündeme gelen ‘Ocak ayında takımdan ayrılacak’ iddialarına da Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada sezon sonuna kalacağını belirterek bizzat noktayı koydu.

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75 MİLYON EURO’LUK ENGEL VAR

Osimhen takımda mutlu olduğunu belirterek bonservisinin alınması için de yönetimin kapısını çaldı. Osimhen’in gösterdiği aidiyet karşısında yönetim de harekete geçti. Napoli, sözleşmedeki 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor. 25 milyon Euro’luk peşinatı sponsorlarla çözecek olan Cimbom kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli’yi ikna etmeye çalışıyor.

OSiMHEN’iN SÜPER LiG PERFORMANSI

Toplam Maç 6

Gol 6

Gol Beklentisi (xG) 4.19

Gol Sıklığı 67 dakikada bir

Maç Başına Gol 1.0

Maç Başına Şut 5.3

Maç Başına İsabetli Şut 2.2

Kaçan Büyük Şans 6

Pozisyonu Gole Çevirme %19

Kafa Golü 3

Sol Ayak Golü 1

Sağ Ayak Golü 2

Asist 2

Asist Beklentisi (xA) 0.66

Kazanılan İkili Mücadele 5.0 (%45)