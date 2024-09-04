Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen, Türkiye’deki rekorları alt üst etti!

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1- Osimhen, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 100 milyon Euro piyasa değerinde transfer edilen ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

ZANiOLO’YU SOLLADI

2- Nicolo Zaniolo’ya ait olan 30 milyon Euro’luk en değerli transfer rekorunu da geride bıraktı.

G.SARAY 280 MiLYON

3- Osimhen’in transferi, Galatasaray’ın kadro değerini 280 milyon Euro seviyelerine çıkararak Süper Lig tarihindeki en yüksek kadro değerine ulaşılmasını sağladı. Aslan 233.5 milyon Euro değere sahip F.Bahçe’yi geçip zirveye çıktı.

BONSERViSTE ZiRVEDE

4- Süper Lig’e gelen futbolcular içinde bonservisine en çok para ödenen futbolcu Osimhen... Napoli, Nijeryalı yıldız için 2020’de Lille’e 77.5 milyon Euro ödedi. Osimhen’den önce bonservisine en çok para ödenen isim Tanguy Ndombele’ydi. (62 milyon Euro)

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iCARDi-ALLi’Yi GEÇTi

5- Süper Lig’e gelen futbolcular içinde piyasa değeri en yüksek rakama ulaşan isim oldu. Daha önce Delle Alli ve Mauro İcardi maksimum 100’er milyon Euro değere çıkarken Osimhen 120 milyon Euro’yu gördü.

ViCTOR OSiMHEN DÜNYANIN EN DEĞERLi 19 FUTBOLCUSU ARASINDA

1.JUDE BELLINGHAM 21 REAL MADRID 180 MILYON EURO

2. ERLING HAALAND 24 MANCHESTER CITY 180 MILYON EURO

3.VINICIUS JUNIOR 24 REAL MADRID 180 MILYON EURO

4.KYLIAN MBAPPÉ 25 REAL MADRID 180 MILYON EURO

5.PHIL FODEN 24 MANCHESTER CITY 150 MILYON EURO

6.BUKAYO SAKA 22 ARSENAL 140 MILYON EURO

7.FLORIAN WIRTZ 21 BAYER LEVERKUSEN 130 MILYON EURO

8.JAMAL MUSIALA 21 BAYERN MÜNIH 130 MILYON EURO

9.RODRI 28 MANCHESTER CITY 130 MILYON EURO

10.LAMINE YAMAL 17 BARCELONA 120 .MILYON EURO

11.FEDERICO VALVERDE 26 REAL MADRID 120 MILYON EURO

12.DECLAN RICE 25 ARSENAL 120 MILYON EURO

13.RODRYGO 23 REAL MADRID 110 MILYON EURO

14.LAUTARO MARTINEZ 27 INTER 110 MILYON EURO

15.MARTIN ODEGAARD 25 ARSENAL 110 MILYON EURO

16.EDUARDO CAMAVINGA 21 REAL MADRID 100 MILYON EURO

17.AURELIEN TCHOUAMENI 24 REAL MADRID 100 MILYON EURO

18.VICTOR OSIMHEN 25 GALATASARAY 100 MILYON EURO

19.HARRY KANE 31 BAYERN MÜNIH 100 MILYON EURO