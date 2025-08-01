Victor Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu!

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalyan ekibi Napoli'den geçtiğimiz sezon kiralık olarak alınan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sefer bonservisiyle sarı-kırmızılılara katıldı. 26 yaşındaki futbolcu, yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'da oynamayı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Nijeryalı yıldız geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol kaydetmişti.

TÜRK FUTBOLUNDA BONSERVİS REKORU KIRILDI

Galatasaray, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Osimhen'in transferiyle Türk futbolunda bonservis rekoru kırıldı.

Daha önce rekor, Beşiktaş'ın Benfica'dan 25 milyon euro (zorunlu satın alma opsiyonu) bedelle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye aitti.

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Gözden Kaçmasın Victor Osimhen resmen Galatasaray'da! Transferin maliyeti açıklandı Haberi görüntüle

Türk futbolunda en çok bonservis ücreti ödenen futbolcular şöyle: