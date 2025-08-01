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Victor Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu!

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#Süper Lig#Victor Osimhen#Galatasaray
Victor Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 00:23

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 75 milyon euro ile Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli verilen futbolcu oldu.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalyan ekibi Napoli'den geçtiğimiz sezon kiralık olarak alınan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sefer bonservisiyle sarı-kırmızılılara katıldı. 26 yaşındaki futbolcu, yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'da oynamayı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Nijeryalı yıldız geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol kaydetmişti.

TÜRK FUTBOLUNDA BONSERVİS REKORU KIRILDI

Galatasaray, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Osimhen'in transferiyle Türk futbolunda bonservis rekoru kırıldı.

Daha önce rekor, Beşiktaş'ın Benfica'dan 25 milyon euro (zorunlu satın alma opsiyonu) bedelle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye aitti.

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Türk futbolunda en çok bonservis ücreti ödenen futbolcular şöyle:

  1. Victor Osimhen - Napoli - Galatasaray - 75 milyon euro
  2. Orkun Kökçü - Benfica - Beşiktaş - 25 milyon euro
  3. Youssef En Nesyri - Sevilla - Fenerbahçe - 19 milyon 500 bin euro
  4. Gabriel Sara - Norwich City - Galatasaray - 18 milyon euro
  5. Mario Jardel - Porto - Galatasaray - 17.05 milyon euro
  6. Gedson Fernandes - Benfica - Beşiktaş - 16 milyon euro
  7. Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya - Fenerbahçe - 15 milyon euro
  8. Nicolo Zaniolo - Roma - Galatasaray - 15 milyon euro
  9. Daniel Guiza - Mallorco - Fenerbahçe - 14 milyon euro
  10. Mbaye Diagne - Kasımpaşa - Galatasaray - 13 milyon euro
  11. Emmanuel Emenike - Spartak Moskova - Fenerbahçe - 13 milyon euro
  12. Bruma - Sporting - Galatasaray - 13 milyon euro

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#Süper Lig#Victor Osimhen#Galatasaray

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