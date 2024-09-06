Victor Osimhen transferinin perde arkasını anlattı: 'Hemen Galatasaray'ı aradım'

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Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yankıları devam ediyor.

Bu operasyonda rol oynayan menajer George Gardi, transferin perde arkasını İtalyan basınına anlattı.

İşte George Gardi'nin açıklamaları;

Operasyon Cuma günü Avrupa'da transfer penceresi kapandıktan bir dakika sonra başladı. Victor'un takımdan ayrılmadığını, Napoli'de özel bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum, bana yeşil ışık yaktılar ve ben de hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim.

OSIMHEN İÇİN BİR ONURDU

48 saat içinde temasa geçilmesi ve tamamlanması gerekiyordu. Bana hemen büyük bir heyecanla onay verdiler. Victor ile görüştükten sonra onun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını anladım. Osimhen, Galatasaray'a evet dedi. Onun için Galatasaray önemli bir kulüptü. Oraya gidip oynamak onun için bir onur olurdu.

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OKAN BURUK DİZİLİŞİ DEĞİŞTİRECEK

Teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşme yaptık ve Galatasaray'da yapmak istediği diziliş değişikliğini anlattı. 4-2-3-1 oynuyordu ama Victor'u duyduktan sonra hemen dizilişi değiştirip iki forvetle oynamayı düşündü.

ASLA KOLAY DEĞİLDİR

Sonrasında kulüpler arasında resmi temaslar başladı ve müzakereler son derece gizli bir şekilde hızla gerçekleşti. Çok önemli bir olay olduğu için taraflardan birinin araya girmesinden veya fikrini değiştirmesinden korkuyordum. 48 saatten kısa bir sürede fikir doğdu ve transfer tamamlandı. Futbolda böyle bir şampiyonu birkaç saat içinde transfer etmek asla kolay değildir. Galatasaray'ın Osimhen takviyesiyle video oyunu gibi Avrupa'da birinci sıraya yerleşen bir hücumu oldu. Bu iki oyuncuya karşı rakip defansların durumunu hayal etmek istemiyorum. Galatasaray'ın her bölgede çok değerli oyuncuları var.