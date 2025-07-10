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Victor Osimhen transferinde yeni gelişme: Napoli görüşmeleri durdurdu

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#Transfer#Osimhen#Napoli
Victor Osimhen transferinde yeni gelişme: Napoli görüşmeleri durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 19:20

Napoli'nin, Galatasaray'ın gerekli teminatı sağlamaması sebebiyle Victor Osimhen transferi için yapılan görüşmeleri durdurduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın Victor Osimhen operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray uzun süren bekleyişin ardından Victor Osimhen’de mutlu sona ulaşmak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nijeryalı yıldız, Al Hilal, Juventus ve Manchester United’ın ilgisine karşın sarı-kırmızılıları seçmesiyle birlikte Galatasaray ile Napoli arasında görüşmeler başladı.

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TEMİNAT İSTENİYOR

Napoli 75 milyon euro serbest kalma bedelinden geri adım atmaması üzerine Galatasaray bu rakamı ödemeyi kabul etti.

İtalyan yöneticiler, Blerim Dzemaili transferlerinde sarı kırmızılıların ödemeleri geciktirmesinden duydukları rahatsızlık sebebiyle teminat mektubu talep etti.

GÖRÜŞMELER DURDU

Tüm bu gelişmelerin ardından İtalyan gazeteci Di Marzio, son olarak Napoli ile Galatasaray arasında görüşmelerin durduğunu duyurdu.

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Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli'ye gerekli teminatları sunmadığı için anlaşma askıya alındı.

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#Transfer#Osimhen#Napoli

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